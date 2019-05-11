Мальчика из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании, вернули маме

Родители заключили соглашение и в дальнейшем совместно будут воспитывать сына.

2-летнего Даниэля Моргенсона, похищенного в Запорожье, которого незаконно удерживали в посольстве Дании, вернули матери.

Об этом сообщает глава МИД Павел Климкин.

"Даниэль с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем совместно будут воспитывать сына. Благодарен коллегам, особенно моему другу Андерсу Самуельсену, и всем, кто помогал с украинской стороны. Сделали все, чтобы дело решилась как можно менее травматично для ребенка", - написал он в твиттере.

Даніель з мамою вийшли з Посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина.Дякую ??колегам,особливо моєму другові @anderssamuelsen, і усім,хто допомагав з ??сторони.Зробили все,аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини pic.twitter.com/hNKhUwy2Ku

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 мая 2019 г.

Речь идет о 2-летнем Даниэле Моргенсоне, похищенном в Запорожье. Его родители - украинка Анастасия Малапура и гражданин Дании. Иностранец забрал ребенка во время прогулки и вывез в Киев, где спрятал мальчика в посольстве своей страны.

Похищенный Даниэль, согласно опубликованным матерью документам, родился в Дании, а после переезда в Украину мальчику присвоили украинское гражданство.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Блок рекламы


Похожие новости
Климкин сообщил о незаконном удержании в посольстве Дании мальчика из ЗапорожьяКлимкин сообщил о незаконном удержании в посольстве Дании мальчика из Запорожья
Неучастие РоSSии в заседании трибунала ITLOS не повлияет на решение, - МИДНеучастие РоSSии в заседании трибунала ITLOS не повлияет на решение, - МИД
Министр обороны Дании посетил КраматорскМинистр обороны Дании посетил Краматорск
С начала ООС военные вернули 20 кв. км оккупированных территорий, - НаевС начала ООС военные вернули 20 кв. км оккупированных территорий, - Наев
Суд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против ЗеленскогоСуд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против Зеленского
На заседании Рады нардепы Рябчин и Евтушок делали селфи в виде собачекНа заседании Рады нардепы Рябчин и Евтушок делали селфи в виде собачек
В посольстве США прокомментировали заявление Луценко о списке "неприкасаемых"В посольстве США прокомментировали заявление Луценко о списке "неприкасаемых"
РоSSия создает предпосылки для нападения на Украину с моря, - МИД Украины за заседании в ЕвропарламентеРоSSия создает предпосылки для нападения на Украину с моря, - МИД Украины за заседании в Европарламенте
Штепа не появится на заседании суда, так как снова попала в больницуШтепа не появится на заседании суда, так как снова попала в больницу
Два молдавских летчика вернулись на родину после трех лет в плену в АфганистанеДва молдавских летчика вернулись на родину после трех лет в плену в Афганистане
Последние новости
Подгружаем последние новости