Мальчика из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании, вернули маме

Родители заключили соглашение и в дальнейшем совместно будут воспитывать сына.

2-летнего Даниэля Моргенсона, похищенного в Запорожье, которого незаконно удерживали в посольстве Дании, вернули матери.

Об этом сообщает глава МИД Павел Климкин.

"Даниэль с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем совместно будут воспитывать сына. Благодарен коллегам, особенно моему другу Андерсу Самуельсену, и всем, кто помогал с украинской стороны. Сделали все, чтобы дело решилась как можно менее травматично для ребенка", - написал он в твиттере .

Даніель з мамою вийшли з Посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина.Дякую ??колегам,особливо моєму другові @anderssamuelsen , і усім,хто допомагав з ??сторони.Зробили все,аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини pic.twitter.com/hNKhUwy2Ku — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 мая 2019 г.

Речь идет о 2-летнем Даниэле Моргенсоне, похищенном в Запорожье. Его родители - украинка Анастасия Малапура и гражданин Дании. Иностранец забрал ребенка во время прогулки и вывез в Киев , где спрятал мальчика в посольстве своей страны.

Похищенный Даниэль, согласно опубликованным матерью документам, родился в Дании, а после переезда в Украину мальчику присвоили украинское гражданство.