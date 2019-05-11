В Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Документы рассекречены по случаю 100-летия основания Украинской Народной Республики.

В Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Фото: szru.gov.ua

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины рассекретил почти 350 архивных документов о деятельности Украинской Народной Республики.

Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

"Документы иностранного и контрразведывательной отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 гг. взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве СВРУ и до сих пор были малодоступны для широкой общественности. Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, которые открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", - говорится в сообщении.

В материалах можно найти документы нормативно-правовой деятельности УНР, дипломатических усилий правительства УНР на международной арене и материалы о тогдашних лидерах украинских государственных образований. Также они освещают деятельность эмиграционного правительства УНР, переписку руководства Республики и меры по восстановлению казачества в Украине, состояние и деятельность Военной организации и созданных военных формирований, финансовые документы.

"Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - отмечают в Службе внешней разведки.

Документы были рассекречены по случаю 100-летия основания Украинской Народной Республики.


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