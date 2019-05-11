Постпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительству

Владимир Ельченко ранее был послом в Австрии и РоSSии.

Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, назначен послом в Ямайке по совместительству. Соответствующее решение принял президент Украины Петр Порошенко.

Указ от 11 мая обнародован на официальном сайте главы государства.

59-летний Ельченко занимает должность постпреда Украины в ООН более трех лет - с декабря 2015 года. Он работал на аналогичном посту в конце 90-х – начале 2000-х годов.

С 2010 года был назначен послом в РоSSии. В марте 2014 года после начала аннексии Крыма РоSSийской Федерацией Ельченко отозвали из Москвы. Также занимал должность посла Украины в Австрии и был представителем Украины при международных организациях в Вене.