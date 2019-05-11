РоSSийские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь "силовым структурам" боевиков, - Минобороны

"Теперь де-факто и де юре оружие на незаконно оккупированных территориях будут применять граждане РФ".

РоSSийские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь "силовым структурам" боевиков, - Минобороны
Фото: 24daily.net

РоSSийские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь представителям "силовых структур" боевиков. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, говорится на сайте Минобороны.

"Есть основания утверждать, что в первую очередь паспортизация будет проведена в т. н. "силовых структурах" оккупационных администраций. Поэтому, и де-факто и де юре, применение оружия на незаконно оккупированных территориях будет осуществляться гражданами РоSSийской Федерации, который теперь будут иметь роSSийские паспорта ", - сказал Петренко.

По его словам, это было предметом серьезного внимания во время заседания Совета безопасности ООН. Итогом стало осуждение таких противоправных действий и призыв к РоSSийской Федерации решать все вопросы в русле международного права.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в РоSSии более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего трех месяцев.

27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширен на всех украинцев.

Кабмин Украины инициировал введение персональных санкций против граждан РФ, причастных к организации незаконной выдачи паспортов украинцам на оккупированных территориях. Кроме того, жители ОРДЛО, получившие роSSийские паспорта, не смогут получать пенсии и другие соцвыплаты в Украине.

Украина также официально попросила международное сообщество отреагировать на роSSийские паспорта в ОРДЛО. МИД просит страны ЕС, НАТО, "Большой семерки" не признавать эти паспорта.


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