Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде

Избранный президент хочет поскорее присягнуть на верность Украине.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием провести свою инаугурацию 19 мая. Видеообращение опубликовано на официальном канале политика.

"Уважаемые депутаты. Надеюсь, за три месяца вашего отдыха вы не забыли слова депутатской присяги – исполнять обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы же действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - сказал Зеленский.

Избранный президент подчеркнул, что Петр Порошенко пытается поставить своих людей во главе разных ведомств, чтобы управлять страной и после своего ухода.

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое - активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацрады телерадиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Roshen, судьи Евромайдана и родственники господина Кивалова. Он раздает звание генерала более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов ВСУ, на которых произошли взрывы. Он дает звание героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - перечислил Зеленский последние указы Порошенко.

Зеленский также сравнил Порошенко с туристом, который, выезжая из гостиницы, ворует полотенца и "несет все со шведского стола", потребовав от действующего главы государства "сдать ключи".

"Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, а народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромающей утки. Страна требует нормальной работы всех институций. Народ не должен ждать, пока кто-то "наназначается" перед долгим отпуском", - сказал Зеленский.

Напомним, актер Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встерчи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций. Инаугурацию Зеленского должна назначить Верховная Рада, ожидается, что этот вопрос рассмотрят в ближайшую пленарную неделю - с 13 по 17 мая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в УкравтодореГлава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: вклад украинцев в Победу - огромный, никто не имеет права ее "приватизировать"Зеленский: вклад украинцев в Победу - огромный, никто не имеет права ее "приватизировать"
Зеленский и глава МИД Канады обсудили борьбу с коррупцией и ситуацию на ДонбассеЗеленский и глава МИД Канады обсудили борьбу с коррупцией и ситуацию на Донбассе
Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность и ответственность бизнеса перед странойЗеленский обсудил с Пинчуком прозрачность и ответственность бизнеса перед страной
Зеленский встретился с главой УГКЦЗеленский встретился с главой УГКЦ
Зеленский попросил раввинов посодействовать диалогу с жителями ОРДЛО и КрымаЗеленский попросил раввинов посодействовать диалогу с жителями ОРДЛО и Крыма
Зеленский готовит "несколько ходов" в ответ на паспортизацию ОРДЛОЗеленский готовит "несколько ходов" в ответ на паспортизацию ОРДЛО
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 маяЗеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами УкраиныЗеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSииПорошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости