Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием провести свою инаугурацию 19 мая. Видеообращение опубликовано на официальном канале политика.

"Уважаемые депутаты. Надеюсь, за три месяца вашего отдыха вы не забыли слова депутатской присяги – исполнять обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы же действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - сказал Зеленский.

Избранный президент подчеркнул, что Петр Порошенко пытается поставить своих людей во главе разных ведомств, чтобы управлять страной и после своего ухода.

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое - активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацрады телерадиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Roshen, судьи Евромайдана и родственники господина Кивалова. Он раздает звание генерала более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов ВСУ, на которых произошли взрывы. Он дает звание героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - перечислил Зеленский последние указы Порошенко.

Зеленский также сравнил Порошенко с туристом, который, выезжая из гостиницы, ворует полотенца и "несет все со шведского стола", потребовав от действующего главы государства "сдать ключи".

"Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, а народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромающей утки. Страна требует нормальной работы всех институций. Народ не должен ждать, пока кто-то "наназначается" перед долгим отпуском", - сказал Зеленский.

Напомним, актер Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встерчи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций. Инаугурацию Зеленского должна назначить Верховная Рада, ожидается, что этот вопрос рассмотрят в ближайшую пленарную неделю - с 13 по 17 мая.