За два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судей

Высший совет правосудия уволил 1035 судей с 2017 года, когда ВСП начала свою работу. Об этом в интервью LB.ua сказал екс-глава ВСП Игорь Бенедисюк.

"1035 судей были уволены с 2017 года, когда начала работу ВСП. Из них по особым обстоятельствам (совершение существенного дисциплинарного проступка, нарушение присяги судьи, в связи с нарушением требований относительно несовместимости, непрохождение квалификационного оценивания) - 283 судей, в том числе за совершение существенного дисциплинарного проступка - 249, в связи с нарушением требований относительно несовместимости - 17", - сказал он.

"Всего с 2015 году "по особым обстоятельствам" уволены 593 судьи. В 2015-2016 годах главные увольнения за нарушение присяги касались судей Крыма. Это касалось 277 из них. Еще 28 - были уволены по другим основаниям.

Замечу, что с начала работы ВСП расширилась палитра дисциплинарной ответственности судей. Ранее было лишь предупреждение, выговор и увольнение. А сегодня - 19 причин, по которым могут уволить судью", - добавил Бенедисюк.