Климкин сообщил о незаконном удержании в посольстве Дании мальчика из Запорожья

Мать ребенка утверждает, что ее сына похитил ее бывший муж, гражданин Дании.

?Климкин сообщил о незаконном удержании в посольстве Дании мальчика из Запорожья
Фото: facebook.com/alinaalinlna

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет о незаконном удержании в посольстве Дании украинского ребенка, похищенного неделю назад в Запорожье.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Министр сообщил, что дважды разговаривал с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном по этому поводу.

"Способствовать семейному примирению - непростое дело. Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь в и без того сложной ситуации", - подчеркнул Климкин.

Он также заявил, что его заверили в том, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

Мать ребенка Анастасия утверждает, что ее сына в Запорожье 2 мая похитил ее бывший муж, гражданин Дании. Он планирует вывезти ребенка за границу без ее соглассия.

Фото: facebook.com/alinaalinlna

Напомним, ранее в Одессе инсценировала похищение своего семимесячного ребенка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в УкравтодореГлава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Неучастие РоSSии в заседании трибунала ITLOS не повлияет на решение, - МИДНеучастие РоSSии в заседании трибунала ITLOS не повлияет на решение, - МИД
СММ ОБСЕ сообщила о 20 установках "Град" в Луганской областиСММ ОБСЕ сообщила о 20 установках "Град" в Луганской области
Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку, а не ждать увольненияКлимкин намерен предложить Зеленскому свою отставку, а не ждать увольнения
КНДР сообщила об испытаниях нового управляемого оружияКНДР сообщила об испытаниях нового управляемого оружия
Климкин: РФ незаконно продлила Балуху срок, не засчитав время в СИЗОКлимкин: РФ незаконно продлила Балуху срок, не засчитав время в СИЗО
Встреча лидеров стран "нормандской четверки" пока не планируется, - КлимкинВстреча лидеров стран "нормандской четверки" пока не планируется, - Климкин
Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса со стороны РФ, - КлимкинЭто новый "паспортный" этап оккупации Донбасса со стороны РФ, - Климкин
Министр обороны Дании посетил КраматорскМинистр обороны Дании посетил Краматорск
Климкин расскажет о своих планах после избрания Зеленского в видеообращении, "чтобы быть в тренде"Климкин расскажет о своих планах после избрания Зеленского в видеообращении, "чтобы быть в тренде"
Аноним сообщил о возможном покушении на Порошенко в студии НОТУАноним сообщил о возможном покушении на Порошенко в студии НОТУ
Последние новости
Подгружаем последние новости