Делегация посольства США посетила зону ООС на Донбассе

Дипломаты провели несколько встреч с командованием бригад и батальонов.

Делегация посольства США посетила зону ООС на Донбассе
Делегация посольства США посетила зону ООС на Донбассе
Фото: скриншот с видео

Делегация аппарата атташе при посольстве США в Украине посетила район операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба ООС в facebook.

"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности", – говорится в сообщении.

Также американские военные ознакомились с информацией о тактических схемах действий роSSийских оккупационных войск, пророSSийских террористов и мероприятий по противодействию им, которые применяют украинские военнослужащие.

“Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране”, - рассказали украинские военные.

Напомним, в конце апреля Луганскую область посетил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
США впервые использовали истребители F-35A в боевых условияхСША впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
На выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомленияНа выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомления
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
На Донбассе ранены двое военныхНа Донбассе ранены двое военных
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
Украинский военный ранен на Донбассе во вторникУкраинский военный ранен на Донбассе во вторник
Представитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в ЮрьевкеПредставитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в Юрьевке
Польша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном ДонбассеПольша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном Донбассе
На Донбассе ранены трое украинских военных, один боец погибНа Донбассе ранены трое украинских военных, один боец погиб
Ночью при обстреле на Донбассе погиб военнослужащийНочью при обстреле на Донбассе погиб военнослужащий
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на ДонбассеУ Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на ДонбассеЗеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости