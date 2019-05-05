Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне

Участники акции "Бессмертный полк" в столице Португалии Лиссабоне днем 5 мая напали на украинцев, которые вышли на альтернативную акцию о жертвах сталинского террора.

Об этом сообщил глава Союза украинцев в Португалии (СУП) Павел Садоха.

Председатель СУП отметил, что россияне, Коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого толка в этом году вновь провели пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" в Лиссабоне, несмотря на предупреждение со стороны Союза украинцев в Португалии, на письма посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона, встречу в прошлом году тогдашнего президента Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) Евгения Чолия с Высшим комиссаром по вопросам миграции Педро Каляды и депутатами португальского парламента.

Фото: facebook.com/Павло Содоха

Представители украинской общины в Португалии узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй мировой войны и многочисленных жертв сталинского террора, а также нынешнюю московско-украинскую войну.

Фото: facebook.com/Павло Содоха

Фото: facebook.com/Павло Содоха

"Со стороны организаторов ("Бессмертного полка", - ред.) состоялась агрессия против украинского народа. Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", - сообщил Павел Садоха.

Фото: facebook.com/Павло Содоха

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе Росгвардия приняла "военный парад" в детском саду.