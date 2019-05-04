В Киеве прошел марш за реформу в науке

Активисты запустили в космос "крупнейший в мире вареник" как символ отсутствия научных достижений в Украине.

В Киеве прошел марш за реформу в науке
В Киеве прошел марш за реформу в науке
Фото: Макс Левин

В Киеве в воскресенье, 4 мая, состоялся Марш за науку. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Несколько сотен участников акции, среди них в частности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, прошли шествием от памятника Тарасу Шевченко до Майдана. Активисты запустили в космос "крупнейший в мире вареник".

"Это символ и национальная гордость антиутопической Украины будущего, которая слишком долго тянула с вопросом науки. Мы вышли напомнить всем, что Украина - не банановая республика. У нас есть умные люди, ученые, разработчики и научная школа мирового уровня. Нам нужна реформа науки", - рассказали организаторы мероприятия.

Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин

По их словам, уже несколько лет украинские ученые ждут от правительства полноценного запуска Национального фонда исследований - учреждения нового типа, которое будет давать деньги настоящим ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем топовых украинских ученых.

"Пять лет после Майдана украинские ученые обращают внимание на размах псевдонауки в Украине, плагиат и псевдонауку в диссертациях людей, занимающих высокие должности в государственном аппарате", - рассказали участники акции.

Активисты также считают, что Минобразования занимает пассивную позицию в вопросе реформирования науки, а уничтожение украинской науки угрожает экономике, имидже и нацбезопасности Украины.

"Мы спрашиваем правительство и прогрессивную часть общества: что будет экспортировать Украина - ракетные двигатели или семечки? Чем мы будем защищаться от роSSийских боевых ударных беспилотников - боевыми роботами или пулеметом Дегтярева? Чем будет гордиться Украина будущего - месячной космической станцией или самым большим вареником в мире? ", - говорится на странице события в Фейсбук.


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