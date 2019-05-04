Папа Франциск пригласил руководство УГКЦ на встречу
Встречу в Ватикане запланировали на июль.
Папа Римский Франциск пригласил руководство Украинской греко-католической церкви в Ватикан на встречу, которая должна состояться в июле. Об этом сообщает сайт Апостольской нунциатуры в Украине.
"В деликатной и сложной ситуации, в которой находится Украина, Святейший Отец Франциск решил пригласить в Рим в днях 5-6 июля 2019 года Верховного Архиепископа, членов постоянного Синода и митрополитов Украинской греко-католической церкви", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этой встречей, Папа стремится проявить знак своей близости к УГКЦ, которая осуществляет пастырское служение в Украине и в различных частях мира.
Также, эта встреча предоставит еще одну возможность к более глубокому анализу жизни и потребностей Украины, отмечается в сообщении.
Напомним, Папа Римский упомянул Украину в пасхальной речи.
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