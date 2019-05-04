Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре

Богдан Юлик фактически будет исполнять обязанности заместителя главы Укравтодора.

Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Богдан Юлик
Фото: teren.in.ua

Глава Укравтодора Славомир Новак уполномочил главу тернопольской Службы автомобильных дорог Богдана Юлика фактически исполнять обязанности своего заместителя. Об этом сообщил первый замминистра экономики Максим Нефьодов.

В указе от 25 апреля 2019 глава Укравтодора уполномочил Юлика визировать все проекты нормативных актов Укравтодора, координировать всю работу по дорожному строительству и подписывать те документы, которые можно делегировать.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Напомним, летом 2018 года Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, на тот момент возглавляемая Богданом Юликом, подписала 177 договоров на ремонт дорог стоимостью 26,8 млн гривен. Семь дорог разделили на отрезки по 40 метров, чтобы избежать проведения открытых торгов.

Большинство договоров были подписаны с малоизвестной компанией "БМБуд", которая по информации сайта "Наші гроші" связана с Богданом Юликом.

"В Службе автомобильных дорог в Тернопольской области сообщили, что они не являются балансодержателями дорог местного значения, а только заказчиками. И это "измельчение" определяло управление капитального строительства Тернопольской облгосадминистрации, а они просто заключали договоры", - говорится в материале сайта "Наші гроші".

В Тернопольской облгосадминистрации тогда объяснили, что провели "измельчение" для того, чтобы успеть отремонтировать дорогу к всеукраинскому паломничеству в Зарваницу.


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