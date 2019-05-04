В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Пенсионера задержали.
В Прилуках Черниговской области в пятницу, 3 мая, правоохранители обнаружили в гараже пенсионера, бывшего военного, большой арсенал боеприпасов. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Вчера вечером в Прилуках работники полиции Черниговщины во время проведения обыска в гаражном помещении, которое принадлежит пенсионеру - бывшему военнослужащему ВСУ, изъяли немалый арсенал - 9 ящиков (175 шт.) с гранатами Ф1, запалы к ним и множество патронов калибром 7.62мм в 49 цинках", - сообщил Аброськин.
По его словам, с таким арсеналом можно вести активные военные действия.
"Этот бывший кладовщик, пожалуй, до пенсии готовился заранее - привык во времена службы "нести все в дом", в частности, оружие и боеприпасы, поэтому сделал свой маленький собственный склад, чтобы постоянно чувствовать себя "на службе", - написал замглавы Нацполиции.
Отставного офицера задержали.
Уголовное производство открыто по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее на заброшенном кемпинге в Луганской области обнаружили склад боеприпасов. 164 артиллерийских снаряда оставили роSSийские оккупанты.
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