Десантники провели тактические учения с боевой стрельбой в зоне ООС

По легенде учений, военные отражали нападение противника, который пытается пересечь линию соприкосновения.

Десантники провели тактические учения с боевой стрельбой в зоне ООС
Десантники провели тактические учения в зоне ООС
Фото: mil.gov.ua

Десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на одном из полигонов в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

По легенде учений, парашютно-десантное подразделение, усиленное минометными расчетами, отражает нападение противника, который пытается пересечь линию соприкосновения.

"По приказу командира тактической группы, подразделение резерва выдвигается на определенный огневой рубеж. После этого, передовые подразделения резерва вступают в бой с условным противником, уничтожая его огнем из стрелкового оружия и других огневых средств. При поддержке огнем артиллерии, десантное подразделение осуществляет форсирование водной преграды на бронетанковой технике. После переправы и захвата плацдарма на противоположном берегу передовым подразделением, водную преграду преодолевают основные силы на плавучих транспортерах. В то же время замечается активность условного противника на одном из технических сооружений. Украинские десантники с помощью огневых средств уничтожают условного противника с ходу на плаву", - отмечается в сообщении.

Завершающим этапом учений - перемещение подразделений и окончательное уничтожение сил противника.

Фото: mil.gov.ua

"Подобные учения необходимы для подразделений десантно-штурмовой войск, которые уже на протяжении пяти лет выполняют боевые задачи по защите целостности и неделимости Украины. Никогда не знаешь, как поведет себя противник. Десант поэтому и непобедим, потому что готов отразить вражеское наступление при любых условиях, на любой местности", - отметил руководитель учений.

Напомним, ранее военнослужащие объединенных сил также провели тренировки противовоздушной обороны.


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