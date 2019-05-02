Подозреваемый по делу Гандзюк Павловский вышел из СИЗО под домашний арест

На этот раз об изменении меры пресечения ходатайствовала прокуратура.

Суд отпустил из-под стражи бывшего помощника депутата Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, под домашний арест с обязательством носить браслет. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Маси Найем на своей странице в Фейсбуке.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО . У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - сообщил Найем.

Также адвокат выразил подозрения, что дело "пытаются похоронить".

Ранее в апреле суд уже рассматривал аналогичное ходатайство защиты Павловского и тогда отказался его удовлетворить. Вскоре после этого стало известно, что прокуратура переквалифицировала обвинение подозреваемым на более мягкое, в связи с тем, что подозреваемые согласились на сделку со следствием. Конкретно в случае Павловского обвинение изменено с "организации преступления" на "сокрытие преступления".

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

6 ноября Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.