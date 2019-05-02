Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины

Избранный президент высказался за мир между верующими разных религий.

Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины
Фото: facebook.com/said.ismagilov

Избранный президент Владимир Зеленский, который 30 апреля провел встречи с лидерами основных православных церквей Украины, 2 мая познакомился и с мусульманскими религиозными деятелями.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

"Мне позвонила помощница господина Зеленского, и пригласила на встречу, но вместе с муфтиями других духовных управлений. Владимир Зеленский дал высказаться каждому по очереди", - написал он в фейсбуке.

По его словам, Зеленский сказал, что стремится к единству Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации, и выразил надежду на то, что религиозные лидеры будут помогать этому.

"И также отметил, что Украине нужен мир между верующими разных религий", - добавил Исмагилов.

Напомним, 30 апреля Зеленский встречался с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.


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