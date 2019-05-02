Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины
Избранный президент высказался за мир между верующими разных религий.
Избранный президент Владимир Зеленский, который 30 апреля провел встречи с лидерами основных православных церквей Украины, 2 мая познакомился и с мусульманскими религиозными деятелями.
Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.
"Мне позвонила помощница господина Зеленского, и пригласила на встречу, но вместе с муфтиями других духовных управлений. Владимир Зеленский дал высказаться каждому по очереди", - написал он в фейсбуке.
По его словам, Зеленский сказал, что стремится к единству Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации, и выразил надежду на то, что религиозные лидеры будут помогать этому.
"И также отметил, что Украине нужен мир между верующими разных религий", - добавил Исмагилов.
Напомним, 30 апреля Зеленский встречался с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.05.2019 19:54