Спикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информации

Он будет занимать эту должность в 2019-2020 годах.

Спикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информации
Олег Николенко

Спикер Постоянного представительства Украины при Организации объединенных наций Олег Николенко избран вице-председателем Комитета ООН по вопросам информации от восточноевропейской региональной группы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Украинский дипломат будет занимать эту должность в 2019-2020 годах.

"Сейчас в ООН проходит реформа сектора коммуникаций. Цель - сделать их глобальными и охватить как можно более широкую аудиторию, прежде всего молодежь. Усиленное внимание уделяется использованию современных информационных технологий и производству качественного контента", - рассказал дипломат.

Николенко добавил, что можно по-разному относиться к ООН, но в настоящее время эта организация имеет влияние практически во всех сферах жизни: от образования и медицины до ядерных исследований и урегулирования вооруженных конфликтов.

"ООН должна научиться говорить о своей деятельности на языке, понятном людям, а не только узкому кругу специалистов", - отметил он.

Напомним, в феврале в ООН создали фонд гуманитарной помощи Украине.


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