Украина будет добиваться санкций против РоSSии за "паспортную агрессию" Путина

МИД назвал ничтожным новый указ о выдаче гражданства отдельным категориям украинцев.

Украина будет добиваться санкций против РоSSии за "паспортную агрессию" Путина
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины назвало противоправным указ президента РФ Владимира Путина о расширении категорий граждан Украины, которые могут претендовать на получение роSSийского гражданства в упрощенном порядке.

"Это еще один факт грубого нарушения со стороны РоSSийской Федерации норм международного права и государственного суверенитета Украины. Обнародованный сегодня указ, как и все предыдущие и возможные будущие нормативно правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины роSSийского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не признаваться украинской стороной", - говорится в заявлении МИДа.

Украинские дипломаты назвали особо циничной задекларированную цель указа - "защита прав и свобод человека и гражданина".

"МИД Украины категорически требует от роSSийской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины", - говорится в заявлении.

МИД надеется, что международные партнеры Украины усилят санкции против РоSSии за сегодняшнее решение.

"Украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим. Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено безотлагательно информировать иностранные столицы о «паспортной агрессии» РоSSийской Федерации", - заявило министерство.

РоSSийскому МИДу будет вручена нота протеста.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.


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