Автор роSSийского Telegram-канала "Сталингулаг" раскрыл свою личность после обысков у родственников

"Меня зовут Александр Горбунов, и я - автор "Сталингулага".

Автор самого популярного в РоSSии оппозиционного Telegram-канала "Сталингулаг" раскрыл свою личность.

Им оказался 27-летний житель Москвы Александр Горбунов. Впервые об этом сообщило еще в 2018 году издание РБК, но теперь Горбунов впервые дал интервью BBC, подтвердив ту публикацию.

Фото: bbc.com

Это произошло в связи с тем, что в конце апреля у родственников Горбунова в Дагестане начали проводить обыски, а его самого заподозрили в телефонном терроризме. Мать Горбунова допрашивали шесть часов.

"Меня зовут Александр Горбунов, и я - автор "Сталингулага", - заявил Горбунов в интервью.

Горбунов родился в январе 1992 года в простой семье в Махачкале. Учился на юриста. В студенчестве вел блог, посвященный сетевому маркетингу и личностному росту, играл в онлайн-покер. Увлекся трейдингом, который стал для него необходимым источником высокого и стабильного заработка.

Он с детства страдает спинальной мышечной атрофией, которая приводит к отмиранию клеток спинного мозг, и теперь передвигается на коляске.

В 2013 году Александр Горбунов переименовал свой личный аккаунт в Twitter в "Сталингулаг" Там он публиковал шутливые посты на темы роSSийской действительности и политики.

Весной 2016 года, когда у него было уже 400 тысяч фолловеров, он зарегистрировал канал в Telegram.

Сейчас у "Сталингулага" свыше 1 млн фолловеров в Twitter и 300 тысяч подписчиков в Telegram.

Напомним, в марте 2019 года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, сбежавший в РоSSию, заявил, что "Сталингулаг" создали спецслужбы Украины.


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