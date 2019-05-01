В Казахстане прошли массовые задержания на акциях за бойкот выборов

9 июня в стране будут выбирать президента.

В Казахстане прошли массовые задержания на акциях за бойкот выборов
Фото: azattyq.org

В столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана) и городе Алматы 1 мая прошли массовые задержания на несанкционированных антиправительственных митингах.

"1 мая в Нур-Султане, Алматы, Семее, Караганде и Актобе, несмотря на официальное обращение Генеральной прокуратуры, состоялись несанкционированные митинги и сборы граждан... В городах Нур-Султан и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации ДВК [Демократический выбор Казахстана, лидер - Мухтар Аблязов, разыскиваемый в Украине], нарушали общественный порядок. Силами полиции были приняты меры к восстановлению общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате в столице и Алматы в отделы полиции доставлено 80 граждан", - цитирует Tengrinews.kz официальное заявление МВД Казахстана.

По данным казахской службы Радио Свобода, на акциях в Центральном парке Алматы и у здания бывшего конгресс-холла в Нур-Султане протестующие требовали бойкотировать досрочные президентские выборы в Казахстане 9 июня.

"Нур-Султан – не моя столица, Токаев – не мой президент, Дарига – не мой спикер сената", - такие лозунги звучали на митингах.

1 мая в стране отмечают День единства народа Казахстана. В городах проходят официальные мероприятия. В Нур-Султане с поздравительной речью выступил бывший президент Нурсултан Назарбаев, в Алматы - действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Внеочередные выборы в Казахстане назначены на 9 июня.

Живущий за рубежом экс-банкир и критик действующей власти Казахстана Мухтар Аблязов, лидер движения "Демократический выбор Казахстана", запрещенного казахстанским судом как "экстремистское", призвал сторонников собираться 1 мая на акции протеста, чтобы заявить о бойкоте грядущих выборов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
США выходят из Договора о торговле оружиемСША выходят из Договора о торговле оружием
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Представитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в ЮрьевкеПредставитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в Юрьевке
На выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомленияНа выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомления
Блок рекламы


Похожие новости
Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборовОкружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборов
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреляЦИК объявит результаты выборов 30 апреля
Порошенко: мы вернемся на Банковую после следующих выборовПорошенко: мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Второй тур выборов соответствует стандартам, а нарушения не повлияют на результаты - КИУВторой тур выборов соответствует стандартам, а нарушения не повлияют на результаты - КИУ
ЦИК признал успешним второй тур выборовЦИК признал успешним второй тур выборов
Во втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателейВо втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателей
Полиция объявила 29 подозрений по нарушениям на первом туре выборовПолиция объявила 29 подозрений по нарушениям на первом туре выборов
Суд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборовСуд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборов
Зеленский рассчитывает на большинство в Раде после парламентских выборовЗеленский рассчитывает на большинство в Раде после парламентских выборов
"Схемы" рассказали, кто посещает Коломойского накануне второго тура выборов"Схемы" рассказали, кто посещает Коломойского накануне второго тура выборов
Последние новости
Подгружаем последние новости