В Запорожье десятки пенсионеров вышли на митинг с красными флагами

Информации о задержанных нет.

В Запорожье десятки пенсионеров вышли на митинг с красными флагами
Демонстрация партии коммунистов
Фото: Архивное фото

В центре Запорожья на митинг вышли более полусотни жителей. У митингующих были красные флаги, однако без дополнительной запрещенной коммунистической символики, сообщает "Интерфакс-Украина".

Горожане приняли участие в несанкционированном митинге по случаю Дня солидарности трудящихся. Собравшиеся поздравляли друг друга с "праздником всех угнетенных", а также отмечали, что желают своей стране процветания.

В ходе митинга активисты призывали запорожцев прийти 9 мая на запорожский "марш наследников победы" – "Полк Победы" (аналог роSSийского "Бессмертного Полка") с портретами воевавших во Второй Мировой войне отцов и дедов.

Полицейские, прибывшие на место митинга, рассказали агентству, что о проведении мероприятия его организаторы не сообщили заранее, и оно несанкционированное.

Информации о столкновениях или задержаниях на данный момент нет.


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