В Запорожье десятки пенсионеров вышли на митинг с красными флагами
Информации о задержанных нет.
В центре Запорожья на митинг вышли более полусотни жителей. У митингующих были красные флаги, однако без дополнительной запрещенной коммунистической символики, сообщает "Интерфакс-Украина".
Горожане приняли участие в несанкционированном митинге по случаю Дня солидарности трудящихся. Собравшиеся поздравляли друг друга с "праздником всех угнетенных", а также отмечали, что желают своей стране процветания.
В ходе митинга активисты призывали запорожцев прийти 9 мая на запорожский "марш наследников победы" – "Полк Победы" (аналог роSSийского "Бессмертного Полка") с портретами воевавших во Второй Мировой войне отцов и дедов.
Полицейские, прибывшие на место митинга, рассказали агентству, что о проведении мероприятия его организаторы не сообщили заранее, и оно несанкционированное.
Информации о столкновениях или задержаниях на данный момент нет.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.05.2019 10:51
01.05.2019 13:04