Великобритания назначила нового посла в Украине

Мелинда Симмонс сменит на этой должности Джудит Гоф.

Новым послом Великобритании в Украине назначена Мелинда Симмонс. Она сменит Джудит Гоф, занимавшую эту должность с 2015 года.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Фейсбуке.

"Мелинда Симмонс была назначена послом Ее Величества в Украине и сменит Джудит Гоф, которую ждет другое дипломатическое назначение. Симмонс вступит в должность летом 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Симмонс активно изучает украинский язык.

Симмонс занимала различные посты в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

В 2013 году она пришла на службу в британский МИД . До 2016 года занимала должность замглавы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов. В 2016-2018 году Симмонс работала в британском Национальном секретариате по безопасности. С более подробной ее биографией можно ознакомиться по ссылке.

"Очень рада своему назначению на должность посла Великобритании в Украине. Сейчас активно изучаю украинский язык и с нетерпением ожидаю встречи с Украиной и украинцами", - написала Симмонс в своем Twitter .

Напомним, ранее правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после Brexit сохранить санкции против РоSSии.