МИД Украины призывает не признавать роSSийские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО

"Своими действиями РоSSия демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права и, сознательно подрывает Минские договоренности".

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РоSSии центров выдачи паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, и призывает международное сообщество не признавать такие документы.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные РоSSийской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что что своими действиями РоSSия "демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права и, сознательно выбрав курс на эскалацию, подрывает Минские договоренности, стороной которых она является".

Также в МИД в очередной раз заявили, что противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение украинскими гражданами роSSийского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной.

"Категорически требуем от РоSSийской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента РоSSии от 24 апреля 2019 № 183 и от 18 февраля 2017 №74 и все решения, принятые на их выполнение", - говорится в заявлении.

Также в МИД призвали международное соообщество "усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора".

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.

29 апреля в роSSийских СМИ сообщалось, что в Новошахтинске Ростовской области открыт, начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ . 30 апреля такй же центр открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области.