МИД Украины призывает не признавать роSSийские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО

"Своими действиями РоSSия демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права и, сознательно подрывает Минские договоренности".

МИД Украины призывает не признавать роSSийские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО
Фото: 24daily.net

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РоSSии центров выдачи паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, и призывает международное сообщество не признавать такие документы.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные РоSSийской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что что своими действиями РоSSия "демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права и, сознательно выбрав курс на эскалацию, подрывает Минские договоренности, стороной которых она является".

Также в МИД в очередной раз заявили, что противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение украинскими гражданами роSSийского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной.

"Категорически требуем от РоSSийской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента РоSSии от 24 апреля 2019 № 183 и от 18 февраля 2017 №74 и все решения, принятые на их выполнение", - говорится в заявлении.

Также в МИД призвали международное соообщество "усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора".

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.

29 апреля в роSSийских СМИ сообщалось, что в Новошахтинске Ростовской области открыт, начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля такй же центр открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области.

Представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов заявил, что в этом центре получать паспорта смогут только жители "ДНР". "Пока на территории региона будет действовать два подобных центра. Учитывая, что срок рассмотрения заявлений до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы раньше указанного срока", - сказал Алзинов.


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