В СНБО анонсировали создание нового госоргана вместо "Укроборонпрома"

Он будет иметь расширенные полномочия.

В СНБО анонсировали создание нового госоргана вместо "Укроборонпрома"
В СНБО анонсировали создание нового госоргана вместо "Укроборонпрома"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Вместо государственного концерна «Укроборонпром» будет создан другой орган с расширенными полномочиями. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире 5 канала.

"Вместо госконцерна "Укроборонпром" будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - рассказал Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО уверен, что реформа системы управления ОПК позволит значительно снизить коррупционные риски, а фирмы-"прокладки" ликвидируют.

Соответствующий законопроект недавно обсудили на заседании круглого стола под председательством Александра Турчинова.

Кривонос также отметил, что новый законопроект предусматривает существенное повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Заместитель секретаря СНБО напомнил, что "Укроборонпром" создали по инициативе Януковича "для простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК".

Кривонос заверил, что предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать, - останутся.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект №10248 о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром". Законопроект предусматривает подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти. Также в тексте прописана особая процедура ликвидации предприятий сферы оборонной промышленности.

Напомним, что в феврале в Украине возник скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

После этого стало известно, что с 2014 года по нарушениям в "Укроборонпроме" были открыты почти 500 дел.


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