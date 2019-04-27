Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае

Причиной мог стать конфликт с Путиным.

Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Александр Лукашенко
Фото: Белорусский партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае из-за негласного конфликта с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Об этом пишет белорусский сайт "Хартия’97".

"Самолет правителя Беларуси досрочно вылетел из Китая и направился в Минск. Александр Лукашенко не стал дожидаться окончания официальных встреч и раньше времени покинул саммит "Один пояс, один путь", - цитирует сайт Telegram-канал Расстрига, который ведет журналист Сергей Доренко.

Согласно информации сайта PlaneFinder, который отслеживает перемещение воздушных суден, правительственный самолет EW-001PB вылетел в Минск вечером, 26 апреля.

"Лукашенко пропустил все субботние мероприятия. В этом поступке - жест обиды на Путина. Путин уклонился от встречи", - объясняют поступок Лукашенко авторы Telegram-канал.

Издание отмечает, что последние месяцы в отношениях между Минском и Москвой наблюдается напряженная риторика. РоSSия практически в открытую намекает на создании "союзного государства", которое де-факто означает аннексию Беларуси.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Кремле рассматривают создание нового государства путем объединения РоSSии с Беларусью. Таким образом, Путин якобы сможет обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков и возглавить новую страну.

В январе Лукашенко заявил, что Беларусь не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство. Он также отметил, что согласен на единую валюту с Россией - "общий рубль".

При этом Лукашенко уверен, что 98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, а россияне, в свою очередь, "готовы хоть завтра к объединению".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с БанковойГелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
ЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента УкраиныЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента Украины
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Рубан покинул территорию Украины (обновлено)Рубан покинул территорию Украины (обновлено)
Рубан покинул территорию Украины, - СМИРубан покинул территорию Украины, - СМИ
Трамп поручил готовить договор с РоSSией и Китаем о контроле над вооружениямиТрамп поручил готовить договор с РоSSией и Китаем о контроле над вооружениями
На Волыни задержали срочника, который три дня назад покинул воинскую часть с оружиемНа Волыни задержали срочника, который три дня назад покинул воинскую часть с оружием
Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государствеСаммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве
Сын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК БеларусиСын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК Беларуси
Президент Южной Кореи призвал Трампа провести третий саммит США-КНДРПрезидент Южной Кореи призвал Трампа провести третий саммит США-КНДР
Медведчук прилетел к Лукашенко для обсуждения "перспектив Украины"Медведчук прилетел к Лукашенко для обсуждения "перспектив Украины"
Хизер Нойерт покинула пост представителя Госдепа СШАХизер Нойерт покинула пост представителя Госдепа США
Назначена дата саммита Украина-ЕС, - СМИНазначена дата саммита Украина-ЕС, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости