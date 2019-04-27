Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Причиной мог стать конфликт с Путиным.
Президент Беларуси Александр Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае из-за негласного конфликта с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Об этом пишет белорусский сайт "Хартия’97".
"Самолет правителя Беларуси досрочно вылетел из Китая и направился в Минск. Александр Лукашенко не стал дожидаться окончания официальных встреч и раньше времени покинул саммит "Один пояс, один путь", - цитирует сайт Telegram-канал Расстрига, который ведет журналист Сергей Доренко.
Согласно информации сайта PlaneFinder, который отслеживает перемещение воздушных суден, правительственный самолет EW-001PB вылетел в Минск вечером, 26 апреля.
"Лукашенко пропустил все субботние мероприятия. В этом поступке - жест обиды на Путина. Путин уклонился от встречи", - объясняют поступок Лукашенко авторы Telegram-канал.
Издание отмечает, что последние месяцы в отношениях между Минском и Москвой наблюдается напряженная риторика. РоSSия практически в открытую намекает на создании "союзного государства", которое де-факто означает аннексию Беларуси.
Ранее Bloomberg сообщал, что в Кремле рассматривают создание нового государства путем объединения РоSSии с Беларусью. Таким образом, Путин якобы сможет обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков и возглавить новую страну.
В январе Лукашенко заявил, что Беларусь не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство. Он также отметил, что согласен на единую валюту с Россией - "общий рубль".
При этом Лукашенко уверен, что 98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, а россияне, в свою очередь, "готовы хоть завтра к объединению".
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Политика
27.04.2019 10:29