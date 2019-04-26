США выходят из Договора о торговле оружием
Пакт был подписан Бараком Обамой.
Президент Дональд Трамп в пятницу, 26 апреля, выступил за выход США из Договора о торговле оружием.
Трамп сказал об этом в Индианаполисе на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации (NRA), передает Голос Америки.
Президент сообщил, что он попросит Сенат отказаться от ратификации пакта, подписанного его предшественником Бараком Обамой.
«Мы отзываем нашу подпись. Я подпишу послание с просьбой к Сенату прекратить процесс ратификации соглашения», – заявил президент, обращаясь к членам NRA.
Национальная стрелковая ассоциация изначально выступала против участия США в договоре. В NRA опасаются, что ратификация соглашения приведет к нарушению права американцев на свободное ношение оружия.
Международный договор о торговле оружием был принят Генассамблеей ООН в апреле 2013 года. Сейчас соглашение ратифицировано властями 101 страны. Еще 29 государств, включая США, подписали договор, но пока его не ратифицировали. Против выступили только три государства - Иран, КНДР и Сирия.
Договор ограничивает торговлю оружием во всем мире и призван предотвратить незаконный оборот оружия. Документ ограничивает экспорт различных видов оружия, включая то, которое потенциально могут использовать при совершении военных преступлений, терактов и преступлений против человечности.
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