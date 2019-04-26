ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля

Комиссия выжидает пять дней на случай судебного обжалования протоколов окружных комиссий.

Центральная избирательная комиссия планирует объявить результаты второго тура выборов президента 30 апреля, когда завершится отведенный законом срок для обжалования протоколов окружных избирательных комиссий. Об этом сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая.

Сегодня ЦИК завершил прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, составил протокол, объявил итоги выборов в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.

Следующим этапом должно стать составление протокола ЦИКа о результатах выборов Президента.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.

На уточняющий вопрос агентства, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИКа пояснила, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.

"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", - пояснила она.

По закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.

Напомним, по данным обработки 100% электронных протоколов актер Владимир Зеленский набрал более 73% голосов избирателей и победил во втором туре выборов президента Украины.