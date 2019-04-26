ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля

Комиссия выжидает пять дней на случай судебного обжалования протоколов окружных комиссий.

ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля
Наталья Бернацкая
Фото: Макс Требухов

Центральная избирательная комиссия планирует объявить результаты второго тура выборов президента 30 апреля, когда завершится отведенный законом срок для обжалования протоколов окружных избирательных комиссий. Об этом сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая.

Сегодня ЦИК завершил прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, составил протокол, объявил итоги выборов в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.

Следующим этапом должно стать составление протокола ЦИКа о результатах выборов Президента.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.

На уточняющий вопрос агентства, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИКа пояснила, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.

"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", - пояснила она.

По закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.

Напомним, по данным обработки 100% электронных протоколов актер Владимир Зеленский набрал более 73% голосов избирателей и победил во втором туре выборов президента Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с БанковойГелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
ЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента УкраиныЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента Украины
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборовОкружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборов
Порошенко: мы вернемся на Банковую после следующих выборовПорошенко: мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Второй тур выборов соответствует стандартам, а нарушения не повлияют на результаты - КИУВторой тур выборов соответствует стандартам, а нарушения не повлияют на результаты - КИУ
ЦИК признал успешним второй тур выборовЦИК признал успешним второй тур выборов
Во втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателейВо втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателей
Полиция объявила 29 подозрений по нарушениям на первом туре выборовПолиция объявила 29 подозрений по нарушениям на первом туре выборов
Суд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборовСуд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборов
Порошенко: я приму любой выбор украинцев 21 апреля, а 22-го жизнь будет продолжатьсяПорошенко: я приму любой выбор украинцев 21 апреля, а 22-го жизнь будет продолжаться
РоSSия отказалась объявить "пасхальное перемирие" на ДонбассеРоSSия отказалась объявить "пасхальное перемирие" на Донбассе
Зеленский не поедет на дебаты в студию 19 апреля, - штабЗеленский не поедет на дебаты в студию 19 апреля, - штаб
Последние новости
Подгружаем последние новости