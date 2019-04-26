Брюссель намерен изучить закон об украинском языке

Они планируют это сделать до того, как закон вступит в силу.

Брюссель намерен изучить закон об украинском языке
Фото: newtent.info

Европейская Комиссия изучит и даст свою оценку принятому Верховной Радой Украины закону о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщила пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает «Интерфакс-Украина».

"Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ждем публикации окончательной версии этого закона с тем, чтобы изучить его содержание",- констатировала она на брифинге 26 апреля в Брюсселе.

Вместе с тем Косьянчич напомнила, что Евопейский Союз акцетировал внимание на том, что украинские власти должны направить закон о языке на оценку Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Закон поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

26 апреля в Верховную Раду поступило четыре постановления об отмене закона об украинском языке, которые блокируют его подписание. Парламент намерен рассмотреть их на следующей пленарной неделе и тут же отменить.


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