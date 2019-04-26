Выпускникам венгерских и румынских школ упростят задания ВНО, - Гриневич

Сниженный порог на экзамене применят в этом году для школьников, чей родной язык не принадлежит к группе славянских.

Выпускникам венгерских и румынских школ упростят задания ВНО, - Гриневич
Фото: Макс Левин

Для школьников, которые выпускаются из школ с румынским и венгерским языками преподавания внешнее оценивание по украинскому языку будет упрощено. Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"В этом году мы ввели разумное приспособление к целевой категории выпускников школ с языками национальных меньшинств, язык которых не относится к группе славянских языков. Потому что детям из венгерских, румынских школ, язык которых очень отличается от украинского, сложно осваивать украинский язык. Как вы знаете, до недавнего времени у них было мало возможностей изучать украинский язык, для них будет установлен адаптивный порог, ниже обычного, который даст им возможность принять участие в отборе в учреждения высшего образования", - сказала Гриневич.

Она напомнила, что выпускники 11 классов всех школ в Украине сдают государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО по украинскому языку и математике или истории Украины на выбор. Также в этом году ГИА будут сдавать учащиеся учреждений профтехобразования и студенты колледжей.

Государственная итоговая аттестация по украинскому языку и математике также сдается в 4 классах. В школах с национальными языками преподавания, по решению педагогического совета, может быть проведена ГИА для четвероклассников по родному языку. Гриневич отметила, что в 4 классах ГИА проводится исключительно как мониторинговая и не влияет на зачисление ребенка в 5 класс. В отличие от ГИА в 9 классах, оценки которой будут учитываться при зачислении учащихся в 10 класс профильной школы.

Регистрация на основную сессию внешнего тестирования завершилась в конце марта, УЦОКО получил и зарегистрировал более 354 тыс. абитуриентов.


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