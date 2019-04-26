Рада разблокирует подписание закона об украинском языке 14 мая

В парламент поступило четыре постановления об его отмене.

В Верховную Раду поступило четыре постановления об отмене закона об украинском языке, которые блокируют его подписание. Парламент намерен рассмотреть их на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания 26 апреля.

«Регламентом ВР Украины дается двое суток на внесение подобных постановлений. Отмена этих постановлений не представляет для ВР никакого труда. Но если мы их отменим быстрее, чем через двое суток и закон будет подписан быстрее через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона», - сказал Парубий.

Он отметил, поскольку вся предыдущая процедура была выдержана правильно: "И решение комитета, и 10 дней таблицы, и была рассмотрена каждая правка". Если сейчас Рада допустит минимальное нарушение, закон об украинском языке сразу отправится в Конституционный Суд, а такой процесс способен поставить под сомнение весь закон.

«Но я хочу сказать всем, кто беспокоится и переживает - не о чем беспокоиться. На следующем пленарном заседании [14 мая], безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления, безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно (и об этом есть договоренность) президент Петр Порошенко подпишет закон», - сказал глава ВР.

Парубий сказал, что к 14 мая закон уже будет полностью подготовлен аппаратом, а все правки будут сведены.

«Закон о языке есть, будет и никто не сможет поставить его под угрозу», - подытожил он.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Принятие законопроекта №5670-д поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

Под зданием Рады участники акции в поддержку украинского приветствовали принятие закона пением украинского гимна.

В связи с этим, согласно законодательству, в течении шести месяцев Кабмин внесет законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств.