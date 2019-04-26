Рубан покинул территорию Украины (обновлено)

Бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, Рубан уехал в столицу Польши Варшаву.

Обновление. Адвокат Рубана Валентин Рыбин уверен, что его клиент вернется в Украину из-за границы к судебному заседанию, которое состоится 7 мая. Об этом он рассказал "Українським Новинам".

"Он имеет полное право выезжать за границу, поскольку к нему не применена никакая мера пресечения. Насколько я знаю, у него дети учатся за границей... я уверен, что Владимир Рубан вернется к заседанию суда", - сказал он.

По словам защитника, в этой ситуации нет ничего удивительного, поскольку Рубан имел на выезд за границу законные основания.

Как сообщалось, 15 апреля Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок его содержания под стражей, который не был продлен.

Адвокат Виктор Рыбин тогда заявлял, что доказательством того, что Рубан останется в Украине, станет следующее судебное заседание, которое должно состояться 7 мая. Он также рассказал о планах Рубана вернуться к вопросу обмена пленными.

Напомним, 8 марта 2018 года Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.