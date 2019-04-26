В оккупации Крыма участвовал 519-й дивизион кораблей-разведчиков ВС РФ, - InformNapalm

В 2017 году один из кораблей дивизиона затонул после столкновения с судном-скотовозом.

В аннексии украинского Крыма принимал участие 519-й отдельный дивизион разведывательных кораблей Черноморского флота РоSSийской Федерации, который дислоцирован во временно оккупированном Севастополе (в/ч 53189).

Доказательства этому собрали волонтеры международного сообщества InformNapalm.

Фото: informnapalm.org

Однако в перечне подразделений ВС РФ и кораблей ЧФ РоSSии, причастных к захвату Крыма, обнародованном военной прокуратурой Украины, он в настоящее время отсутствует.

По данным сообщества, роSSийский военнослужащий Кащеев Константин Константинович в своем профиле “Вконтакте” опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней. На основе данных профиля роSSийского военного преступника Кащеева установлены дата и место его рождения, образование, время призыва на воинскую службу, личный номер военнослужащего.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

То, что служил Кащеев именно на "Лимане", также подтверждается информацией из профиля его сослуживца Владислава Муратова, который указал на своей странице место службы. В фотоальбоме Муратова хватает фотографий периода службы, на некоторых из них волонтеры идентифицировали Кащеева.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

В состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей входят средние разведывательные корабли (СРК) "Иван Хурс", "Приазовье", "Экватор", "Кильдин". До апреля 2017 года входил и средний разведывательный корабль "Лиман", который 27 апреля столкнулся со скотовозом Yozarsif-H, шедший под флагом Республики Того (Африка) и затонул. СРК "Лиман" был оснащен секретной аппаратурой, которую пришлось уничтожить.

"Думская" со ссылкой на собственные источники в Севастополе сообщала о том, что в момент столкновения офицерский состав, вахтенный офицер и командир корабля находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, на главном командном пункте были только неопытные матросы. После столкновения вода начала заливать машинное отделение, и корабль начал тонуть. РоSSийские моряки перебрались на борт скотовоза, а "Лиман" пошел ко дну.

Несколько месяцев до этого, в феврале 2017 года, СРК “Лиман” следил за военно-морскими учениями НАТО “Морской щит" в Черном море. В учениях принимала участие и Украина.

Волонтеры обращаются к правоохранителям с просьбой воспринимать расследование как сообщение о преступлении, совершенном против Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с БанковойГелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса со стороны РФ, - КлимкинЭто новый "паспортный" этап оккупации Донбасса со стороны РФ, - Климкин
Полиция Крыма объявила подозрение двум участникам оккупации полуостроваПолиция Крыма объявила подозрение двум участникам оккупации полуострова
В Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток арестаВ Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток ареста
General-Anzeiger: Меркель впервые после аннексии Крыма может приехать на "Петербургский диалог" с ПутинымGeneral-Anzeiger: Меркель впервые после аннексии Крыма может приехать на "Петербургский диалог" с Путиным
Экс-президента Крыма арестовали в оккупированном СимферополеЭкс-президента Крыма арестовали в оккупированном Симферополе
Белорусские журналисты отказались участвовать в пресс-конференции к юбилею аннексии КрымаБелорусские журналисты отказались участвовать в пресс-конференции к юбилею аннексии Крыма
Первого президента Крыма, казака Акимова и пророSSийских блогеров задержали в СимферополеПервого президента Крыма, казака Акимова и пророSSийских блогеров задержали в Симферополе
Германия назвала аннексию Крыма "фатальным нарушением права"Германия назвала аннексию Крыма "фатальным нарушением права"
Страны Евросоюза подписали декларацию к пятилетию аннексии КрымаСтраны Евросоюза подписали декларацию к пятилетию аннексии Крыма
США и Турция сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии КрымаСША и Турция сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости