В оккупации Крыма участвовал 519-й дивизион кораблей-разведчиков ВС РФ, - InformNapalm
В 2017 году один из кораблей дивизиона затонул после столкновения с судном-скотовозом.
В аннексии украинского Крыма принимал участие 519-й отдельный дивизион разведывательных кораблей Черноморского флота РоSSийской Федерации, который дислоцирован во временно оккупированном Севастополе (в/ч 53189).
Доказательства этому собрали волонтеры международного сообщества InformNapalm.
Однако в перечне подразделений ВС РФ и кораблей ЧФ РоSSии, причастных к захвату Крыма, обнародованном военной прокуратурой Украины, он в настоящее время отсутствует.
По данным сообщества, роSSийский военнослужащий Кащеев Константин Константинович в своем профиле “Вконтакте” опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней. На основе данных профиля роSSийского военного преступника Кащеева установлены дата и место его рождения, образование, время призыва на воинскую службу, личный номер военнослужащего.
То, что служил Кащеев именно на "Лимане", также подтверждается информацией из профиля его сослуживца Владислава Муратова, который указал на своей странице место службы. В фотоальбоме Муратова хватает фотографий периода службы, на некоторых из них волонтеры идентифицировали Кащеева.
В состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей входят средние разведывательные корабли (СРК) "Иван Хурс", "Приазовье", "Экватор", "Кильдин". До апреля 2017 года входил и средний разведывательный корабль "Лиман", который 27 апреля столкнулся со скотовозом Yozarsif-H, шедший под флагом Республики Того (Африка) и затонул. СРК "Лиман" был оснащен секретной аппаратурой, которую пришлось уничтожить.
"Думская" со ссылкой на собственные источники в Севастополе сообщала о том, что в момент столкновения офицерский состав, вахтенный офицер и командир корабля находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, на главном командном пункте были только неопытные матросы. После столкновения вода начала заливать машинное отделение, и корабль начал тонуть. РоSSийские моряки перебрались на борт скотовоза, а "Лиман" пошел ко дну.
Несколько месяцев до этого, в феврале 2017 года, СРК “Лиман” следил за военно-морскими учениями НАТО “Морской щит" в Черном море. В учениях принимала участие и Украина.
Волонтеры обращаются к правоохранителям с просьбой воспринимать расследование как сообщение о преступлении, совершенном против Украины.
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