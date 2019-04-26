Порошенко уволил посла Украины в Молдове

О причинах увольнения Ивана Гнатишина с должности не сообщается.

Порошенко уволил посла Украины в Молдове
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатишина.

Указ №168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается.

Иван Гнатишин занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова в 1996-2000 и с 2015 по 2019 год.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с БанковойГелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годахПорошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годах
ЕС обвинил Москву в разжигании конфликта на востоке Украины из-за паспортизации ОРДЛОЕС обвинил Москву в разжигании конфликта на востоке Украины из-за паспортизации ОРДЛО
Порошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурацииПорошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурации
Порошенко задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от BBCПорошенко задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от BBC
Бирюков: "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикойБирюков: "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикой
Партия Порошенко начала подготовку к выборам РадыПартия Порошенко начала подготовку к выборам Рады
Порошенко сегодня проведет встречу с фракцией БПП и министрамиПорошенко сегодня проведет встречу с фракцией БПП и министрами
Гройсман объяснил новые роSSийские санкции против Украины имперской сущностью РФГройсман объяснил новые роSSийские санкции против Украины имперской сущностью РФ
Главный раввин Украины поздравил Зеленского с победой на выборахГлавный раввин Украины поздравил Зеленского с победой на выборах
Судья киевского админсуда подал иск против ПорошенкоСудья киевского админсуда подал иск против Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости