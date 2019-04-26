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2019-04-26
Порошенко уволил посла Украины в Молдове
О причинах увольнения Ивана Гнатишина с должности не сообщается.
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатишина.
Указ №168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается.
Иван Гнатишин занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова в 1996-2000 и с 2015 по 2019 год.
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