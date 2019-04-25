Конституционный Суд отверг слухи о срыве инаугурации путем отставки главы суда

КСУ пообещал, что с его стороны не возникнет никаких препятствий для присяги Зеленского.

Конституционный Суд отверг слухи о срыве инаугурации нового президента Владимира Зеленского путем отставки главы суда Станислава Шевчука. О таком плане без указания источников сообщило накануне издание "Страна".

"Эта информация полностью не отвечает действительности и является целенаправленной инсинуацией с целью дискредитировать Конституционный Суд Украины и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. К тому же она направлена на то, чтобы создать ложное представление о механизме реализации конституционного положения о приведении к присяге новоизбранного Президента Украины, а именно искусственно привязать эту процедуру с конкретным лицом, которое занимает должность Главы Конституционного Суда Украины", - говорится в заявлении судей КСУ.

Согласно ст.104 Конституции, Президента к присяге действительно приводит глава КСУ, но там не указано конкретное лицо.

"Приведение новоизбранного Президента Украины к присяге является конституционной обязанностью главы Конституционного Суда Украины, которая безусловно будет выполнена. Любые манипуляции главы Конституционного Суда Украины касательно выполнения этой конституционной обязанности недопустимы, как и создание ситуации, когда процедура приведения новоизбранного Президента Украины к присяге будет невозможна или перенесена из-за отсутствия главы Конституционного Суда Украины", - говорится в заявлении.

КСУ пообещал, что с его стороны не возникнет никаких препятствий для присяги Зеленского.

Напомним, что инаугурация нового президента Украины должна состояться до конца мая.