У ПЦУ отобрали храм на оккупированной территории Донецкой области
В 90-х годах этот храм передали Донецкой епархии УПЦ КП.
В селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района Донецкой области боевики "ДНР" захватили храм Православной церкви Украины и передали его УПЦ Московского патриархата.
Об этом сообщает Донецкая епархия УПЦ КП в Фейсбуке.
"Только пришла печальная весть с временно оккупированной территории, представители «правоохранительных органов» так называемой «ДНР» надавили на голову и депутатов сельского совета, чтобы отобрать наш древний храм. В 90-х годах храм передали Донецкой епархии УПЦ КП. Он был почти разрушен во времена советской власти. За счет нашей церкви, украинских меценатов, патриарха Филарета за короткий срок эта святыня была восстановлена и отреставрирована. На протяжении многих лет там проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для всех нуждающихся. Монументальная живопись, великолепные иконы на стенах храма исполняли известные художники и архитекторы Украины. Сегодня утром нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата", - говорится в сообщении.
В УПЦ КП не исключают, что оккупационные "власти" намерены не допустить священника для совершения Пасхальных богослужений.
"Есть опасность физической расправы над духовенством УПЦ (ПЦУ) в Тельмановском районе. Призываем всех неравнодушных украинцев вознести свои сердечные молитвы наш храм и многострадальное духовенство, которой осталось на той территории", - отмечается в сообщении.
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).
5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля Митрополита Епифания официально возвели на престол.
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Политика
25.04.2019 13:21