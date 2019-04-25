У ПЦУ отобрали храм на оккупированной территории Донецкой области

В 90-х годах этот храм передали Донецкой епархии УПЦ КП.

У ПЦУ отобрали храм на оккупированной территории Донецкой области
Боевики "ДНР" захватили храм ПЦУ в Донецкой области

В селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района Донецкой области боевики "ДНР" захватили храм Православной церкви Украины и передали его УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает Донецкая епархия УПЦ КП в Фейсбуке.

"Только пришла печальная весть с временно оккупированной территории, представители «правоохранительных органов» так называемой «ДНР» надавили на голову и депутатов сельского совета, чтобы отобрать наш древний храм. В 90-х годах храм передали Донецкой епархии УПЦ КП. Он был почти разрушен во времена советской власти. За счет нашей церкви, украинских меценатов, патриарха Филарета за короткий срок эта святыня была восстановлена и отреставрирована. На протяжении многих лет там проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для всех нуждающихся. Монументальная живопись, великолепные иконы на стенах храма исполняли известные художники и архитекторы Украины. Сегодня утром нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата", - говорится в сообщении.

В УПЦ КП не исключают, что оккупационные "власти" намерены не допустить священника для совершения Пасхальных богослужений.

"Есть опасность физической расправы над духовенством УПЦ (ПЦУ) в Тельмановском районе. Призываем всех неравнодушных украинцев вознести свои сердечные молитвы наш храм и многострадальное духовенство, которой осталось на той территории", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля Митрополита Епифания официально возвели на престол.


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