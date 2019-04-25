Глава Apple призвал власти к регулированию технологий
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) считает, что для защиты личных данных рядового пользователя рынок технологий должен регулироваться правительством.
«Мы все должны быть интеллектуально честными и должны признать, что то, что мы делаем, не работает. Технологическая отрасль требует регулирования. Сейчас слишком много примеров, когда отсутствие рамок нанесло огромный ущерб обществу», — заявил Кук на Time 100 Summit в Нью-Йорке.
В своей речи глава Apple также упомянул GDPR – новый кодекс по защите данных, внедрённый Евросоюзом в мае 2018 года. Он назвал его примером того, что американские законодатели могли бы неспеша повторить. При этом он предположил, что в ЕС продолжат работать над улучшением этих правил.
«Европа с большей вероятностью что-нибудь придумает. GDPR – это шаг в правильном направлении. Мы решительно выступаем за регулирование – на данный момент я не вижу другого пути», — сказал Кук.
Напомним, что ранее с похожим заявлением выступил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Он считает, что регуляторы и правительства должны играть более активную роль в интернет-пространстве, чтобы защитить общество.
Что касается работы над аналогом GDPR в США, то эту идею также поддерживает глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg).
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