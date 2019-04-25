?Князев назначил нового начальника полиции Харьковской области

Глава Национальной позиции Сергей Князев назначил новым главой Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, который до этого более трех лет работал ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Представление Сокуренко состоялось 25 апреля, сообщил телеканал UA:Харьков.

Предшественника Сокуренко Олега Беха перевели в Одессу на должность главы облуправления полиции вместо Дмитрия Головина.

Олег Бех был назначен начальником ГУНП в Харьковской области в конце сентября 2017. До этого он руководил ГУНП в Полтавской области. С мая 2014 по февраль 2015 года Бех был начальником УБОП милиции Одесской области.

Генерал Головин подал в отставку по состоянию здоровья. "Ему нужно какое-то время на реабилитацию. Потом мы предложим ему вернуться обратно в строй", - заявил накануне Князев.