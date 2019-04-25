Князев назначил нового начальника полиции Харьковской области
Должность занял ректор ХНУВД.
Глава Национальной позиции Сергей Князев назначил новым главой Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, который до этого более трех лет работал ректором Харьковского национального университета внутренних дел.
Представление Сокуренко состоялось 25 апреля, сообщил телеканал UA:Харьков.
Предшественника Сокуренко Олега Беха перевели в Одессу на должность главы облуправления полиции вместо Дмитрия Головина.
Олег Бех был назначен начальником ГУНП в Харьковской области в конце сентября 2017. До этого он руководил ГУНП в Полтавской области. С мая 2014 по февраль 2015 года Бех был начальником УБОП милиции Одесской области.
Генерал Головин подал в отставку по состоянию здоровья. "Ему нужно какое-то время на реабилитацию. Потом мы предложим ему вернуться обратно в строй", - заявил накануне Князев.
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Политика
25.04.2019 11:22