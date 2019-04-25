Князев назначил нового начальника полиции Харьковской области

Должность занял ректор ХНУВД.

?Князев назначил нового начальника полиции Харьковской области
Фото: policecontrol.com.ua

Глава Национальной позиции Сергей Князев назначил новым главой Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, который до этого более трех лет работал ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Представление Сокуренко состоялось 25 апреля, сообщил телеканал UA:Харьков.

Предшественника Сокуренко Олега Беха перевели в Одессу на должность главы облуправления полиции вместо Дмитрия Головина.

Олег Бех был назначен начальником ГУНП в Харьковской области в конце сентября 2017. До этого он руководил ГУНП в Полтавской области. С мая 2014 по февраль 2015 года Бех был начальником УБОП милиции Одесской области.

Генерал Головин подал в отставку по состоянию здоровья. "Ему нужно какое-то время на реабилитацию. Потом мы предложим ему вернуться обратно в строй", - заявил накануне Князев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
У ПЦУ отобрали храм на оккупированной территории Донецкой областиУ ПЦУ отобрали храм на оккупированной территории Донецкой области
Князев предлагает усилить ответственность за ложные сообщения о минированииКнязев предлагает усилить ответственность за ложные сообщения о минировании
Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке в 15 тыс. гривенНачальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке в 15 тыс. гривен
Глава полиции Одесской области покинет должностьГлава полиции Одесской области покинет должность
В Житомирской области эвакуировали бронетанковый завод из-за сообщения о минировании.В Житомирской области эвакуировали бронетанковый завод из-за сообщения о минировании.
ЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента УкраиныЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента Украины
"Опора" зафиксировала вброс бюллетеней в Луганской области"Опора" зафиксировала вброс бюллетеней в Луганской области
Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15
Житель Киевской области украл бюллетень, чтобы "проверить бдительность наблюдателей"Житель Киевской области украл бюллетень, чтобы "проверить бдительность наблюдателей"
Сотрудников ГАСИ в Одесской области спешно переводят в другие регионыСотрудников ГАСИ в Одесской области спешно переводят в другие регионы
Последние новости
Подгружаем последние новости