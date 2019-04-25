Депутатам Рады по случаю Чистого четверга принесли Библии

Некоторые депутаты берут по несколько экземпляров.

Депутатам Верховной Рады по случаю Чистого четверга принесли Библии.

Фото: twitter.com/chesno_movement

 

Общественное движение "Чесно" сообщило, что их раздают в кулуарах от имени нардепа Павла Унгуряна из межфракционного объединения "За духовность и моральность".

"Некоторые парламентарии берут по несколько экземпляров, говорят - коллегам. По словам Борислава Розенблатта, он не христианин, но Библию кому-то подарит", - отмечается в твиттере "Честно".

Депутати залюбки беруть Біблії під час реєстрації у @verkhovna_rada ?

Деякі парламентарі беруть по декілька примірників, кажуть - колегам. За словами Борислава Розенблата, він не християнин, але Біблію комусь подарує. pic.twitter.com/VBee76j6yS

— ЧЕСНО (@chesno_movement) April 25, 2019

Межфракционное объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины" возглавляет нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян. Всего в его состав входит 51 народный депутат, в частности, Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"), Егор Соболев ("Самопомич"), Александр Шевченко (внефракционный), Максим Бурбак ("Народный фронт") и другие.


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