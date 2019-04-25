Депутатам Рады по случаю Чистого четверга принесли Библии

Межфракционное объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины" возглавляет нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян. Всего в его состав входит 51 народный депутат, в частности, Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"), Егор Соболев ("Самопомич"), Александр Шевченко (внефракционный), Максим Бурбак ("Народный фронт") и другие.
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