Китай официально объявил об аресте бывшего главы Интерпола

Мэн Хунвэй фактически лишен свободы уже полгода.

Китай официально объявил об аресте бывшего главы Интерпола
Глава Интерпола Мэн Хунвей
Фото: South China Morning Post

Власти Китая через полгода после задержания бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя выдали официальный ордер на арест этого некогда влиятельного китайского политика.

Верховная прокуратура КНР в среду, 24 апреля, сообщила, что Мэн Хунвэй арестован по подозрению в коррупции несколько дней тому назад, передает DW.

Фактически Мэн Хунвэй лишен свободы еще с осени. Тогда он был задержан по приезде из Франции в КНР и взят "под надзор". В марте бывшего заместителя министра общественной безопасности исключили из рядов компартии и передали его дело в прокуратуру. В Китае такая процедура неминуемо приводит к предъявлению обвинений и вынесению обвинительного приговора, отмечает агентство dpa.

Мэн Хунвэй обвиняется в злоупотреблении служебным положением и властью в личных целях и пренебрежении партийными принципами, а также в том, что он растрачивал государственные средства на финансирование "экстравагантного стиля жизни" своей семьи.

Супруга Мэн Хунвэя во Франции подала заявление об исчезновении своего мужа, поскольку она ничего не слышала о нем с тех пор, как он уехал в Китай. Мировое сообщество раскритиковало тот факт, что китайские власти без всякого предварительного уведомления вывели из игры китайского главу Интерпола.

Мэн Хунвэй был назначен на должность президента Интерпола в 2016 году. До этого он занимал должность замминистра общественной безопасности КНР.


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