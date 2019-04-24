Китай официально объявил об аресте бывшего главы Интерпола
Мэн Хунвэй фактически лишен свободы уже полгода.
Власти Китая через полгода после задержания бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя выдали официальный ордер на арест этого некогда влиятельного китайского политика.
Верховная прокуратура КНР в среду, 24 апреля, сообщила, что Мэн Хунвэй арестован по подозрению в коррупции несколько дней тому назад, передает DW.
Фактически Мэн Хунвэй лишен свободы еще с осени. Тогда он был задержан по приезде из Франции в КНР и взят "под надзор". В марте бывшего заместителя министра общественной безопасности исключили из рядов компартии и передали его дело в прокуратуру. В Китае такая процедура неминуемо приводит к предъявлению обвинений и вынесению обвинительного приговора, отмечает агентство dpa.
Мэн Хунвэй обвиняется в злоупотреблении служебным положением и властью в личных целях и пренебрежении партийными принципами, а также в том, что он растрачивал государственные средства на финансирование "экстравагантного стиля жизни" своей семьи.
Супруга Мэн Хунвэя во Франции подала заявление об исчезновении своего мужа, поскольку она ничего не слышала о нем с тех пор, как он уехал в Китай. Мировое сообщество раскритиковало тот факт, что китайские власти без всякого предварительного уведомления вывели из игры китайского главу Интерпола.
Мэн Хунвэй был назначен на должность президента Интерпола в 2016 году. До этого он занимал должность замминистра общественной безопасности КНР.
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24.04.2019 20:36