NewsOne с понедельника добавит в сетку вещаний два русскоязычных выпуска новостей
Телеканал отреагировал "на многочисленные просьбы телезрителей".
В понедельник, 29 апреля, канал NewsOne начнет выпускать новости на русском языке. Телеканал заявил, что откроет русскоязычное вещание "в связи с многочисленными просьбами зрителей".
Новостные выпуски на русском будут выходить дважды в будние дни и один раз - в выходные.
Напомним, Нацсовет по телевидению и радиовещанию 7 февраля оштрафовала ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) по итогам внеплановой проверки, назначенной 5 октября 2018 года. Комиссия зафиксировала язык вражды в выступлениях гостей и ведущих телеканала.
Также в совет поступило письмо от СБУ, где обращается внимание на отдельные программы, где распространялись высказывания, содержащие признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.
По мнению СБУ, в эфире NewsOne систематически используются клише роSSийской пропаганды: "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия", "РоSSия защищает свои интересы", "мир не признает РоSSию агрессором" и другие.
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