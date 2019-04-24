NewsOne с понедельника добавит в сетку вещаний два русскоязычных выпуска новостей

Телеканал отреагировал "на многочисленные просьбы телезрителей".

В понедельник, 29 апреля, канал NewsOne начнет выпускать новости на русском языке. Телеканал заявил, что откроет русскоязычное вещание "в связи с многочисленными просьбами зрителей".

Новостные выпуски на русском будут выходить дважды в будние дни и один раз - в выходные.

Напомним, Нацсовет по телевидению и радиовещанию 7 февраля оштрафовала ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) по итогам внеплановой проверки, назначенной 5 октября 2018 года. Комиссия зафиксировала язык вражды в выступлениях гостей и ведущих телеканала.

Также в совет поступило письмо от СБУ , где обращается внимание на отдельные программы, где распространялись высказывания, содержащие признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.