Энергоатом планирует добавить противовоздушную и противотанковую защиту для АЭС

Госпредприятие пересматривает планы обороны.

Энергоатом планирует добавить противовоздушную и противотанковую защиту для АЭС
Фото: t.me/energoatom_ua

Энергоатом планирует добавить противовоздушную и противотанковую защиту для украинских атомных электростанций.

Об этом в интервью tyzhden.ua сказал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Госпредприятие просматривает планы обороны и готовится к изменениям в соответствующие документы, в частности, – Проектную угрозу объекту критической инфраструктуры. К таким объектам относятся и ядерные, такие как атомные электростанции и ряд других объектов, связанных с ядерным материалом, который нужно охранять.

"Сейчас мы организуем пересмотр всех этих документов, ведь нынешняя военная угроза внепроектна. Что это значит? Не было предусмотрено никаких средств, чтобы ей противостоять. Теперь кроме актов ядерного терроризма, мы также будем рассматривать и военную агрессию, которая является крупнейшим актом ядерного терроризма и его повлекла роSSийская федерация. Говоря об актах ядерного терроризма, будет добавлена противотанковая и противовоздушная защита, будет выстраиваться периметр защиты, в частности о ракетных обстрелов и обстрелов с самолетов”, – сообщил Котин.

Он напомнил, что Энергоатом неоднократно обращался и к МАГАТЭ, и к регулятору, и к органам безопасности с тем, чтобы соответствующие международные организации реагировали на действия агрессора и заставляли РоSSию прекратить акты ядерного терроризма и обстрелы вблизи площадок атомных электростанций. “Такие действия могут привести к тому, что будут повреждены ядерные материалы и будет опасность для всего мира. Но россияне никого не слышат. Они делают то, что хотят, и последствия могут быть плачевными”, – добавил он.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси заявил, что роSSийские ракеты над атомными электростанциями в Украине могут вызвать ядерную аварию.

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