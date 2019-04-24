Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса со стороны РФ, - Климкин

Климкин призвал украинцев в ОРДЛО не принимать паспорта РФ.

Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса со стороны РФ, - Климкин
Фото: facebook/MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к жителям оккупированных территорий с призывом не принимать паспортов РФ. Об этом об написал в своем Twitter.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать роSSийские паспорта. РоSSия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", – заявил министр.

По его словам, решение РоSSии о выдаче роSSийских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательство во внутренние дела Украины. Климкин назвал это новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса.

В связи упрощенным порядком выдачи паспортов РФ для районов ОРДЛО, Украина обратилась Совет безопасности ООН. Об этом постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко тоже сообщил в Twitter. Он развал действия РФ "дерзким шагом", который противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент РоSSии Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.


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