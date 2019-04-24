РФ демонстративно препятствует прохождению кораблей через Керченский пролив, - Цигикал

Морская охрана РФ специальнро подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

?РФ демонстративно препятствует прохождению кораблей через Керченский пролив, - Цигикал
Петр Цигикал
Фото: пресс-служба президента

РоSSийская Федерация продолжает нарушать международное законодательство и препятствовать прохождению украинских кораблей через Керченский пролив.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в эфире UATV, сообщается на сайте ГПСУ.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не досматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - отметил он.

Также, по его словам, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - рассказал Цигикал.

Он обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами. В частности, Петр Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный круглый стол, на котором представители правоохранительных структур и Министерства обороны Украины и береговой охраны США обмениваются опытом в этой сфере, проводится наработка законодательной базы, результат которой будет направлен в Верховную Раду.

Напомним, накануне Украина и РФ провели первые консультации по освобождению украинских моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными. РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления.

21 апреля, министр иностранных дел рРФ Сергей Лавров заявил, что никаких проблем для прохода военных кораблей Украины из Черного моря в Азовское через Керченский пролив нет.


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