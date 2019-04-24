"Северный поток 2" собирается подать в суд ЕС из-за новой газовой директивы

Компания называет директиву «дискриминационной» поскольку она может привести к большим экономическим последствиям.

"Северный поток 2" собирается подать в суд ЕС из-за новой газовой директивы
Фото: pikabu.ru

Компания, которая отвечает за газопровод "Северный поток-2", угрожает подать в суд Европарламента, если ей не удастся избежать новых правил, которые могут поставить под угрозу миллиарды евро, инвестированные в проект. Об этом сообщает Politico.

Исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал письмо президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру. В нем отмечено, что если трубопровод не будет иметь прав на отступление от новых газовых правил, то они являются дескриминационными по отношению и к "Северному потоку 2", и к самому инвестору. Помимо этого, ЕС таким образом может нарушить международный договор.

В Nord Stream 2 утверждают, что компания имеет право на исключение, которое применяется к "завершенным" трубопроводам. Однако, в Nord Stream 2 признают, что проект не будет введен в эксплуатацию к лету, но все же хотят, чтобы в ЕС подтвердили, что он будет рассматриваться как завершенный и подпадающий под режим отступления от правил.

Представитель Европейской Комиссии почеркнул: "Трубопровод должен быть готов к коммерческой эксплуатации на дату вступления в силу измененной директивы, чтобы рассматривать его как существующий трубопровод согласно новому законодательству".

Напомним, 15 апреля 2019 года Совет Евросоюза утвердил изменения к газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод "Северный поток-2", по которому газ из РоSSии планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря.

После того, как директиву подпишут во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, ее опубликуют в Официальном журнале ЕС, и на 20 день после обнародования она вступит в силу.

Согласно этой директиве, "Северный поток 2" разрешили ввести в эксплуатацию, однако ему придется соответствовать намного более жестким требованиям, нежели, например, "Северному потоку-1", действующему с 2011 года.

Суть самой директивы еще в том, что "Северному потоку 2" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для компании газопровода.

Также компания "Северный поток 2" заявила, что уже инвестировала более 5,8 млрд евро в планирование и строительство проекта. Проложено уже больше 1 тыс. км трубопровода.

Однако строительство началось без предварительного получения всех необходимых разрешений. К примеру, Дания не давала свое разрешение на строительство трубопровода на ее территориях.

Вероятно, именно этот нюанс задержит строительство трубопровода по сравнению с запланированной датой завершения проекта в этом году.


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