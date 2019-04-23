Партия Порошенко начала подготовку к выборам Рады

Съезд состоится сразу после инаугурации Зеленского.

Партия Порошенко начала подготовку к выборам Рады
Фото: Макс Требухов

Партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" пойдет на выборы в Верховную Раду.

Об этом сказал глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов вечером 23 апреля после партийной встречи в Киеве.

"Мы идем на парламентские выборы. Эта тема тщательно начала обсуждаться", - сказал он.

По его словам, БПП "Солидарность" намерена провести кадровую чистку и сформировать список на основе праймериз.

"Кроме того, конечно, будут кадровые решения. Я имею в виду в первую очередь партийную структуру. Теперь при наборе в команду обязательно будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членом нашей команды", - сказал Герасимов.

"Нет розовых очков, мы четко понимаем, что делать, уже анализируем сделанные ошибки", - добавил он.

Герасимов сообщил, что сразу после инаугурации нового президента состоится съезд партии, на котором, очевидно, Порошенко официально возглавит БПП.

Нардеп рассказал, что Порошенко присутствовал на встрече с фракцией во вторник. "Было больше 100 депутатов на этой встрече, были члены Кабинета Министров во главе с премьер-министром Гройсманом", - сказал он. Также пришли генеральный прокурор Юрий Луценко, министр обороны Степан Полторак.

Напомним, сейчас лидером "БПП "Солидарность" формально является мэр Киева Виталий Кличко, но фактически у партии нет лидера. Кличко возглавил ее в августе 2015 года в ущерб собственной политической силе "УДАР". Весной 2016 года Кличко заявил о намерении оставить партийный пост из-за нового закона о государственной службе. Чиновникам категории "А", к которым относится Кличко, теперь запрещено совмещать работу в исполнительной власти с членством в партиях.


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