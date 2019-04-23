Порошенко сегодня проведет встречу с фракцией БПП и министрами

Во встрече президента Петра Порошенко с фракцией "Блок Петра Порошенко" также примут участие министры правительства.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Интерфакс-Украина".

"На встречу пригласили и министров, и депутатов", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли на встрече премьер-министр Владимир Гройсман, министр сказал: "Мне приглашение пришло. Пришло ли оно премьер-министру, я не могу вам сказать".

На вопрос о том, возможна ли его отставка с поста главы Минэнергоугля, Насалик напомнил, что министр - это политическая должность.

"Я не думаю, что такое может случиться. Это политическая позиция. Министр - это политическое решение, поэтому (это) решение партии", - заявил Насалик и добавил: "Там посмотрим".

В настоящее время на ул. Лаврская, где должна состояться встреча, продолжают прибывать депутаты БПП.

Напомним, Порошенко проиграл выборы президента, набрав во втором туре около 24% голосов избирателей. Его оппонента Владимира Зеленского поддержали больше 73%.

Порошенко покинет пост в мае 2019 года.