Глава Тернопольской ОГА решил подать в отставку
"Как только произойдет инаугурация новоизбранного Президента, я положу ему заявление об отставке".
Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна решил подать в отставку.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
Барна записал видеообращение, в котором и сообщил о своем решении.
"Как только произойдет инаугурация новоизбранного Президента, я положу ему заявление об отставке", - сказал он.
Барна поблагодарил президента Петра Порошенко за возможность работать в его команде и добавил, что исповедует его принципы. Он также рассказал, что после отставки будет работать "на благо европейской Украины и не допустит реваншизма".
Напомним, после победы на выборах президента артиста Владимира Зеленского главы областных госадминистраций начали подавать в отставку.
Согласно Конституции Украины, все председатели ОГА должны уйти в отставку сразу после выборов, независимо от того, кто в них победит. Об этом, в частности, говорил и ныне еще действующий президент Петр Порошенко во время выступления 14 апреля, на НСК "Олимпийский".
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Политика
23.04.2019 16:12