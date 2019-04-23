Количество вынужденных переселенцев превысило 1 миллион 376 тысяч

Количество официально зарегистрированных переселенцев продолжает расти.

Количество вынужденных переселенцев превысило 1 миллион 376 тысяч
Фото: Донецький прес-клуб

В Украине продолжает расти количество переселенцев из территорий оккупированных Донбасса и Крыма. По состоянию на 22 апреля 2019 года их зарегистрировано 1 млн 376 тыс. 517 человек. Об этом сообщает пресс-центр Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 22 апреля 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 376 517 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сказано в сообщении.

Неделю назад Министерство социальной политики Украины сообщало, что количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса составило 1 млн 374 тыс. 806 человек.

Напомним, в апреле 2019 года Германия решила выделить 85 млн евро для помощи внутренним переселенцам Украины. При этом не уточнялось, является ли выделенная сумма кредитом или безвозмездной помощью.


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