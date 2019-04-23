Гройсман: у нас есть весь мир, чтобы заменить роSSийские нефтепродукты

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что запрет РоSSии на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину – часть экономической войны. Правительство готовит меры по минимизации негативного влияния этого запрета.

Об этом сказал Гройсман на брифинге в Киевской области, передает «Укринформ».

"Что касается нефтепродуктов - РоSSия продолжает свою экономическую войну против Украины. Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина все больше и больше отходит от взаимоотношений с Россией .

"Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты", - добавил премьер.

Напомним, правительство РоSSийской Федерации запретило экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Также сообщалось о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.