Гройсман: у нас есть весь мир, чтобы заменить роSSийские нефтепродукты
Премьер отметил, что запрет ввоза нефтепродуктов был прогнозируемым.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что запрет РоSSии на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину – часть экономической войны. Правительство готовит меры по минимизации негативного влияния этого запрета.
Об этом сказал Гройсман на брифинге в Киевской области, передает «Укринформ».
"Что касается нефтепродуктов - РоSSия продолжает свою экономическую войну против Украины. Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что Украина все больше и больше отходит от взаимоотношений с Россией.
"Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты", - добавил премьер.
Напомним, правительство РоSSийской Федерации запретило экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Также сообщалось о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.
В 2018 году РФ обеспечила 40% украинского рынка дизельного топлива и 29% автогаза. Также РоSSия поставляла в Украину битум, мазут, масла и нефтехимическое сырье.
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