?НАБУ завершило служебное расследование по детективам из расследования Bihus.info

Речь идет о руководителе Главного подразделения детективов и двух детективах этого подразделения.

Национальное антикоррупционное бюро завершило служебное расследование по детективам, которые фигурировали в расследовании журналистов Bihus.info.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

"Указанное служебное расследование начали 5 марта по инициативе первого заместителя директора НАБУ. На время его проведения директор НАБУ отстранил от исполнения должностных обязанностей троих сотрудников Бюро, упомянутых в переписке, обнародованном журналистами, а именно - руководителя Главного подразделения детективов и двух детективов этого же подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выводы расследования переданы Дисциплинарной комиссии, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудников НАБУ состава дисциплинарного проступка. О результатах расследования также будет проинформировано Государственное бюро расследований и Нацагентство по предупреждению коррупции.

Напомним, ранее сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском в НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере.

ГБР начало расследовать возможное получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере после публикации журналистского расследования Bihus.info. Журналисты установили, в частности, что представители правоохранительных органов, включая Генпрокуратуры, СБУ и НАБУ за взятки закрывали уголовные дела против руководителей фирмы "Оптимумспецдеталь", которые, в свою очередь, связаны с сыном экс-первого секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.

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