НАБУ завершило служебное расследование по детективам из расследования Bihus.info
Речь идет о руководителе Главного подразделения детективов и двух детективах этого подразделения.
Национальное антикоррупционное бюро завершило служебное расследование по детективам, которые фигурировали в расследовании журналистов Bihus.info.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.
"Указанное служебное расследование начали 5 марта по инициативе первого заместителя директора НАБУ. На время его проведения директор НАБУ отстранил от исполнения должностных обязанностей троих сотрудников Бюро, упомянутых в переписке, обнародованном журналистами, а именно - руководителя Главного подразделения детективов и двух детективов этого же подразделения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выводы расследования переданы Дисциплинарной комиссии, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудников НАБУ состава дисциплинарного проступка. О результатах расследования также будет проинформировано Государственное бюро расследований и Нацагентство по предупреждению коррупции.
Напомним, ранее сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском в НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере.
ГБР начало расследовать возможное получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере после публикации журналистского расследования Bihus.info. Журналисты установили, в частности, что представители правоохранительных органов, включая Генпрокуратуры, СБУ и НАБУ за взятки закрывали уголовные дела против руководителей фирмы "Оптимумспецдеталь", которые, в свою очередь, связаны с сыном экс-первого секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем.
По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.
.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.04.2019 13:46
23.04.2019 13:47